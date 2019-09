In fase di atterraggio vanno a sbattere contro un muretto, ferite due persone. Tragedia sfiorata a Sant’Andrea

L’incidente nel pomeriggio di oggi. A bordo del velivolo erano presenti due persone che hanno riportato ferite e sono state trasportate presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Saranno stati attimi di vera e propria paura, di terrore, quelli che hanno vissuto due persone a bordo di un aereo ultraleggero impegnate in una manovra di atterraggio presso l’aviosuperficie di Sant’Andrea sulla Melendugno-Borgagne.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 17.00 o poco più, quando, in fase di atterraggio, il velivolo, è andato a sbattere contro un muretto presente sulla pista.

Potrebbe essere stata una distrazione, o un calcolo errato degli spazi e dei tempi di atterraggio da parte del pilota, fatto sta che le due persone nell’impatto sono rimaste ferite.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno dapprima prestato i primissimi soccorsi in loco per poi trasportare i due presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per ulteriori esami.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e i militari dell’Arma dei Carabinieri. Spetterà loro stabilire con esattezza l’esatta dinamica dei fatti. Utili alle investigazioni potrebbero rivelarsi l’ascolto di eventuali testimoni e le immagini di potenziali videocamere presenti sulla pista o in zona.