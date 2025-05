Doppio incendio nella notte nel Salento, bruciano due auto e una pizzeria a Supersano

E’ stata una nottata impegnativa, quella trascorsa dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire in due occasioni.

La prima, intorno alle 02:23, quando una squadra del distaccamento di Maglie, è stata chiamata nel Comune di Supersano, in via Francesco Vanini n. 176, per un incendio autovettura.

Sul posto i Caschi Rossi hanno riscontrato la presenza di una Bmw 6.20. L’incendio si era propagato anche a una seconda macchina parcheggiata nelle immediate vicinanze, una Toyota Yaris e ha provocato danni strutturali alle facciate di edifici prospicienti.

L’intervento ha consentito spegnimento dei mezzi e alla loro messa in sicurezza, contenendo il propagarsi delle fiamme verso ulteriori veicoli e abitazioni.

Sul posto erano presenti i Carabinieri di Casarano e Ruffano per gli accertamenti di competenza.

Pochi minuti dopo, intorno alle ore 02:30, una ulteriore squadra del distaccamento di Tricase è giunta per un incendio che ha interessato la pizzeria “La Cungreca”, sita in via Frascaro n. 18, sempre nello stesso comune.

Le fiamme hanno coinvolto la sala ristorazione, propagatosi anche alle strutture di complemento esterne del locale.

I Vigili del Fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza dell’area, evitando il coinvolgimento di persone residenti nelle vicinanze e ulteriori danni.

Presenti sul posto anche i militari dell’Arma di Collepasso e Ruffano.