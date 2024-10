Doppio incendio nel Salento, auto in fiamme a Caprarica e Supersano

Una notte movimentata per i Vigili del Fuoco del Comando di Lecce, chiamati a intervenire su due distinti incendi di autovetture.

Intorno alle 04:30, una Fiat Punto è andata a fuoco a Caprarica. Le fiamme, divampate per cause ancora da chiarire, hanno completamente distrutto il veicolo. Grazie al tempestivo intervento dei Caschi Rossi, l’incendio è stato circoscritto e non si sono registrati danni a persone o ad altre proprietà.

Poco prima, alle 02:25, un altro incendio ha interessato una Opel Adam in via Vittorio Emanuele a Supersano. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche un contatore del gas, un cancello, una ringhiera e un palo Enel. I Vigili del Fuoco, hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Le cause che hanno originato i due incendi sono al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.