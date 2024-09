Due auto in fiamme a Galatina e Lecce, notte di fuoco nel Salento

La notte tra il 9 e il 10 settembre è stata caratterizzata da due episodi di incendio che hanno coinvolto altrettante autovetture nel Salento. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza le zone interessate.

Intorno alle 23:50 del 9 settembre, i Caschi Rossi sono stati allertati per un incendio che ha interessato una Seat Cordoba Vario in via Mantova a Galatina. Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo di proprietà ddi un uomo del posto.

Poco dopo all’1:20 , un nuovo intervento è stato richiesto in via Pietro Cavoti a Lecce. In questo caso, un principio d’incendio ha danneggiato la ruota posteriore sinistra di una Citroen C3. Al momento, il proprietario del veicolo non è stato ancora identificato.

Le cause degli incendi sono ancora al vaglio degli inquirenti. Gli esperti stanno analizzando i veicoli e raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica degli eventi e stabilire se si è trattato di cause accidentali o dolo.