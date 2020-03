Ancora a fuoco autovetture nel Salento, due episodi nella notte a Lecce e Cutrofiano

Non si placa l’ondata di incendi ad autovetture che da qualche tempo a questa parte, con una certa frequenza, ha colpito il Salento. Nello specifico sono due gli episodi avvenuti nella nottata appena trascorsa.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 23.00, quando, a Lecce, in Via Caduti di Nassiriya, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco un furgone, un Fiat Doblò.

Non appena dato l’allarme sul luogo sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che hanno prontamente domato le fiamme. Sul posto anche gli agenti di Polizia della Questura del capoluogo che, insieme ai Caschi Rossi, hanno compiuti tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza cosa abbia potuto portare all’incendio. A ogni modo non sembrerebbe esserci la pista dolosa dietro il rogo.

L’altro incendio, invece, è avvenuto a Cutrofiano, dove è toccato a un’auto, di proprietà di un autista del posto essere distrutta dalle fiamme.

Anche in questo caso a domare il rogo i Vigili del Fuoco che con i Carabinieri, sono al lavoro per stabilire le cause.

Non si esclude la pista dolosa e per questo è in corso da parte dei militari dell’Arma la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.