Doppio incendio a Lecce e Nardò, due auto distrutte nella notte

La notte tra il 10 e l’11 settembre si è rivelata particolarmente intensa per i Vigili del Fuoco di Lecce, chiamati a intervenire su due distinti incendi che hanno interessato altrettante autovetture.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 23:09 del 10 settembre in via Enrico Fermi a Lecce. Le fiamme hanno avvolto una Jeep Avenger, che è stata completamente distrutta e hanno danneggiato per irraggiamento una Fiat Bravo parcheggiata nelle vicinanze.

Il secondo è avvenuto nelle prime ore del mattino successivo, alle 3:54, in via Angelo Custode a Nardò. In questo caso, il rogo ha interessato una Renault Kangoo. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’edificio adiacente.

Le cause di entrambi gli incendi sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno effettuando i rilievi del caso per chiarire le dinamiche e individuare eventuali responsabilità. Non si esclude alcuna ipotesi.