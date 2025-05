Fiamme nella notte nel Salento, a fuoco autovetture a Melissano e Lecce

Nottata impegnativa quella trascorsa dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che sono stati chiamati a intervenire in due distinti comuni a causa di incendi ad autovetture.

Il primo intervento intorno alle 03:55, dove una squadra del Distaccamento di Gallipoli, insieme al Distaccamento Volontari di Ugento – è intervenuto a Melissano per l’incendio di un’autovettura Citroën C2 a benzina, parcheggiata all’interno del giardino di un’abitazione in via Papa Paolo VI, 4.

giunti sul posto, i Caschi Rossi, hanno domato le fiamme e alla messo in sicurezza l’area, evitando il propagarsi dell’incendio ad abitazioni limitrofe

Sul posto presenti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Casarano.

Trascorsa meno di un’ora, alle 04:46, gli uomini di “Viale Grassi”, sono stati chiamati nel capoluogo, in via di Ussano. qui, le fiamme hanno interessato una Ford Focus, distruggendola completamente. A causa dell’irraggiamento termico, sono state danneggiate altre due macchine, parcheggiate nelle vicinanze una Fiat Panda e una Citroën C3.

L’opera di spegnimento è valsa a contenere l’incendio e a impedire ulteriori danni a persone e cose, scongiurando rischi per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto presente anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza.

In entrambi i casi, le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.