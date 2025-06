Fiamme nella notte a Monteroni e Casarano, a fuoco due autovetture

Nottata impegnativa, quella appena trascorsa dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, costretti a intervenire ben tre volte, nel giro di pochissimo tempo

Alle ore 03:45, una squadra della sede centrale è intervenuta in via Pitagora, nel comune di Monteroni di Lecce, per l’incendio di un’autovettura. Il veicolo coinvolto, una Lancia Ypsilon, è stato parzialmente distrutto dalle fiamme. Il pronto intervento dei Caschi Rossi, ha permesso lo spegnimento completo del rogo e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto era presente una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Lecce, impegnata nelle operazioni di supporto. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’evento.

Trascorsa una manciata di minuti, alle ore 04:17, una squadra del distaccamento di Gallipoli è stata chiamata in via Pendino n. 40, Casarano, sempre per l’incendio di un’autovettura. All’arrivo sul posto, il veicolo è risultato completamente avvolto dalle fiamme e gravemente danneggiato. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area, evitando il propagarsi delle fiamme e ulteriori danni a persone o cose. Sul luogo era presente anche una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri del posto, per la gestione della viabilità e gli accertamenti del caso. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

Infine, alle 04:44, gli uomini di “Viale Grassi” sono intervenuti sulla strada provinciale Veglie–Porto Cesareo per un incidente stradale. Il sinistro ha coinvolto una Volkswagen Golf, che si è ribaltata a seguito della perdita di controllo del veicolo per cause in corso di accertamento. I Caschi Rossi hanno provveduto all’estrazione del conducente e alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Campi Salentina, che hanno avviato le indagini per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.