Notte di incendi a Neviano e Racale, a fuoco due autovetture. Un’abitazione resa inagibile dalle fiamme

Non accenna a placarsi il fenomeno degli incendi di cui sono oggetto autovetture nei vari comuni del Salento.

Quella appena trascorsa, infatti, è stata una nottata appena impegnativa per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, chiamati a intervenire due volte a distanza di un paio d’ore.

Il primo caso a Neviano, dove, intorno all’1.00, una squadra dei Caschi Rossi della “Città Bella”, si è recata a sirene spiegate in Via Roma. Qui un’autovettura, una Fiat Panda, era stata interessata dalle fiamme.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco, hanno domato il rogo e impedito che l’incendio si colpisse i mezzi parcheggiati nelle vicinanze, a causa di un irraggiamento termico, però, un’altra macchina è rimasta danneggiata.

Terminate le operazioni di spegnimento, sono state messe in sicurezza le auto e la zona e, successivamente, compiuti tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause. Le indagini sono ancora in corso.

Trascorse un paio d’ore, alle 3.00, gli uomini del distaccamento gallipolino sono stati chiamati a Racale, in Via Generale da Bormida, dove una Mercedes Classe A, parcheggiata all’interno di un garage aveva preso fuoco.

Anche in questo caso sono state domate le fiamme, che hanno interessato il box, propagandosi, altresì, in un vano adiacente.

Al termine delle operazioni di spegnimento e dopo un sopralluogo, l’abitazione interessata è stata resa inagibile fino a nuove verifiche. Anche in questo caso le investigazioni sono in corso.