Una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, costretti a intervenire d’urgenza tra il 19 e il 20 luglio per due distinti incendi auto che hanno colpito la provincia salentina. I roghi si sono verificati a poche ore di distanza l’uno dall’altro, mobilitando anche le forze dell’ordine.

Il primo rogo a Surbo a mezzanotte

Il primo allarme è scattato intorno alle ore 00:27 a Surbo. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Fratelli Trio, dove le fiamme stavano pericolosamente avvolgendo una Ford Fiesta parcheggiata lungo la pubblica via.

Grazie al tempestivo arrivo dei caschi rossi, l’incendio è stato arginato prima che distruggesse completamente il veicolo, che ha riportato danni parziali.

Auto distrutta a Leverano alle prime luci dell’alba

Il secondo episodio, decisamente più grave nei danni materiali, si è verificato poche ore dopo, alle ore 05:07.

Una squadra del distaccamento di Veglie è accorsa a Leverano, precisamente in Strada Vicinale Santa Croce. In questo caso, il fuoco ha preso di mira una Fiat Croma. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme.

Indagini in corso: si cercano le cause

In entrambi i casi, il lavoro dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale non solo per lo spegnimento dei roghi, ma soprattutto per la messa in sicurezza delle aree interessate, evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni circostanti o ad altre vetture in sosta.

Sul posto sono intervenuti i militari delle competenti Stazioni dei Carabinieri per effettuare i primi rilievi e avviare gli accertamenti del caso. Al momento, le cause che hanno scatenato i due incendi restano ancora in corso di accertamento e non si esclude alcuna pista.