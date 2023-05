Tornano gli incendi ad auto nel Salento, fiamme nella notte a San Cassiano e Cavallino

Dopo alcuni giorni, diciamo così, di apparente calma, tornano gli incendi ad autovetture nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, sono stati chiamati a intervenire a San Cassiano e Cavallino.

Nel primo caso ad andare a fuoco è stata una vecchia Fiat Panda di proprietà di un Brigadiere dei Carabinieri, nel secondo caso, invece, le fiamme hanno interessato una Mercedes Classe A, presa a noleggio da un ingegnere.

In entrambi i casi, giunti sul posto, i Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo, poi, una volta terminate le operazioni di spegnimenti, hanno messo in sicurezza i mezzi e la zona, per compiere, poi, tutti i rilievi del caso.

Sono in corso le indagini.