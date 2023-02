Fiamme sulla Provinciale 28 e nel comune di Salve, a fuoco due autovetture

Sono state ore impegnative quelle dei Vigili del Fuoco salentini costretti a intervenire nel giro di poche ore, tra la serata di ieri e la nottata appena trascorsa, ben due volte.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 21.35, quando, una squadra degli uomini del Comando Provinciale di Viale Grassi, sono stati chiamati sulla Strada Provinciale 28, la Caprarica-Martano, in quanto un’autovettura, una Fiat Punto, per cause accidentali, ha preso fuoco.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno domato il rogo, che ha evitato pericoli per l’incolumità pubblica e privata, anche a causa dell’alimentazione a metano del mezzo.

Un altro intervento a Salve

Trascorso qualche giro di lancette e alle 2.00, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase, sono stati chiamati a Salve, in Via Carlo Prete. Qui le fiamme hanno interessato una Renault Modus.

Una volta sul luogo gli operatori, anche in questo caso, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’auto e la zona.

L’irraggiamento termico ha provocato danni alle porte di alcune abitazioni nei pressi delle quali la macchina era parcheggiata.

Terminato il tutto sono stati compiuti tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la causa delle fiamme. Indagini in corso.