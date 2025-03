Notte rovente nel Salento. A fuoco autovetture a Taviano, Cavallino e Tricase

E’ stata una nottata impegnativa e di gran lavoro quella appena trascorsa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire in tre comuni salentini per altrettanti incendi.

Il primo intervento alle 00:10 circa a Taviano, in Via Giacomo Puccini, 11, per l’incendio di un’autovettura Hyundai Santa Fe.

Il secondo all’1:28 circa a Cavallino, in Via Antonio Gramsci, all’altezza del civico 8/A. Qui le fiamme avevano colpito una Jaguar E-Pace.

Il terzo si è verificato all’1:45 a Comune di Tricase, sulla Strada Provinciale 313, dove è andato in fiamme un camper Ford.

I Caschi Rossi hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza delle aree interessate.

In tutti i casi, le cause degli incendi sono in corso di accertamento.