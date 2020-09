Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco a Lecce, auto in fiamme in Via Bari e Via Adriatica. Si indaga

Non è stata certamente una notte tranquilla quella che si sono messa alle spalle i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce chiamati a intervenire più volte.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, a Lecce, i Caschi Rossi sono stati chiamati a domare le fiamme che hanno colpito autovetture in Via Bari e Via Adriatica.

Nel primo caso le lancette dell’orologio avevano superato l’una, quando, per cause ancora da chiarire un incendio ha colpito una Bmw di proprietà di un 54enne residente all’estero, ma in uso al nipote. Non appena ci si è accorti dell’accaduto sul posto sono intervenuti gli uomini di “Viale Grassi” che hanno domato il rogo e, una volta terminato, insieme alle Forze dell’Ordine, hanno dato il via ai riscontri per stabilire con esattezza le cause. Le fiamme hanno danneggiato anche una Chevrolet Matiz parcheggiata nelle vicinanze.

Trascorsa circa una mezz’ora, si sono dovuti recare in Via Adriatica, dove a prendere fuoco è stata un Fiat 500 vecchio modello di proprietà di un 90enne e una Nissan Micra, intestata a una 40enne.

Anche qui, i Caschi Rossi, terminate le operazioni di spegnimento, hanno compiuto tutti i rilievi del caso.

Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa. Utili alle investigazioni potranno essere i filmati di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.