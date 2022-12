Tre auto incendiate nella notte di Natale. L’intervento dei Vigili del Fuoco a Tuglie e Matino

La lunga scia di incendi di automobili che sta contraddistinguendo il Salento al ritmo di un episodio al giorno (e a volte anche più) non poteva certo arrestarsi la notte della Vigilia di Natale. Tra Tuglie e Matino sono andate distrutte interamente 3 vetture.

Erano da poco passate le 02.00 quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Gallipoli è dovuta intervenire in via Carluccio a Tuglie per l’incendio di due autovetture: una Volvo XC 40 e una Fiat Panda parcheggiata nelle immediate vicinanze. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose scongiurando il pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Un’ora dopo, intorno alle 03.15, un’altra squadra di Vigili del Fuoco di Gallipoli è intervenuta nel Comune di Matino, in via degli Eucalipti per l’ incendio di una Audi modello Q7. Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti l’incendio ha distrutto interamente l’automobile.

In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti per meglio comprendere la natura degli incendi.