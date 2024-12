Bruciano quattro auto nel Salento, indagini in corso

Nella tarda serata di ieri, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce sono stati impegnati in due distinti interventi per incendi di autovetture, entrambi verificatisi nella notte appena trascorsa.

Il primo intervento ha visto protagonista il distaccamento di Veglie, che è accorso nel Comune di Leverano, in via Catone, dove due autovetture – una Fiat Uno e una Citroën Berlingo – erano avvolte dalle fiamme. L’incendio è stato domato, evitando che si propagasse e arrecasse ulteriori danni a persone, cose o infrastrutture.

Successivamente, intorno alle ore 2:00, un secondo incendio ha richiesto l’intervento del distaccamento di Gallipoli, questa volta nel Comune di Ugento, in via Vico Nuovo. Le fiamme hanno coinvolto altre due autovetture, una Toyota Yaris e una Fiat Panda. Anche in questo caso, l’azione rapida ed efficace dei Vigili del Fuoco ha impedito il verificarsi di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Al momento, sono in corso accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato gli incendi in entrambi i casi.