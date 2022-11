Fiamme nella notta a San Pietro in Lama e Cavallino, a fuoco quattro autovetture

È stata una nottata molto impegnativa quella dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, costretti a intervenire due volte nel giro di poco tempo.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 3.00, quando i Caschi Rossi sono intervenuti in Via Principe di Piemonte a San Pietro in Lama, dove, un’autovettura, una Opel Insigna, di proprietà di un 24enne del posto, aveva preso fuoco. Il rogo, ha interessato anche due altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e una volta terminate le operazioni di spegnimento, insieme alle Forze dell’Ordine, hanno compiuto tutti i rilievi del caso. Dai primi esami sembrerebbe che si tratti di un fatto doloso. Per le investigazioni, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Poco dopo, gli uomini di “Viale Grassi”, si sono recati in Via De Giorgi a Cavallino, qui, un’altra macchina, una Smart di proprietà di un 32enne già noto, è stata oggetto di un incendio. Anche in questo caso, si tratterebbe di dolo, in quanto, sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile.