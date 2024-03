Bruciano nella notte auto a Lizzanello, distrutte due Fiat Panda. Si indaga

Le causa che hanno causato le fiamme sono ancora in via di accertamento e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle.

Ancora auto incendiate nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, sono stati chiamati a intervenire in Via Benedetto Croce e Via Paladini a Lizzanello, dove, due Fiat Panda sono state colpite da un incendio.

Una volta sul posto i Caschi Rossi hanno domato il rogo e messo in sicurezza i mezzi e le zone, impedendo ulteriori problemi.

Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno compiuto tutti i rilievi del caso.

Le due macchine di fabbricazione italiana sono andate completamente distrutte, mentre, in Via Paladini, a causa del riverbero del fuoco, una terza autovettura parcheggiata nelle vicinanze è stata danneggiata.

Sono incorsole investigazioni per stabilire la natura dei fatti.