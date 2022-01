Lecce, in fiamme scooter e monopattino in Via Bonifacio. Si indaga sulle cause

Continuano gli incendi in orario notturno nella città di Lecce. Ancora in fase di accertamente le cause che hanno provocato i roghi avvenuti nella notte tra il 2 e il 3 gennaio del nuovo anno, ma certamente non si esclude la pista dolosa. Poco prima della mezzanotte, i Vigili del Fuoco di Lecce sono dovuti intervenire in via Bonifacio, nel capoluogo, per spegnere l’incendio che aveva interessato uno scooter ed un monopattino.

La squadra dei Caschi Rossi, giunta sul posto, ha provveduto a spegnere le fiamme che stavano consumando uno scooter elettrico a noleggio e un monopattino, sempre di quelli elettrici messi a disposizione in citta tramite noleggio. Terminate le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza la zona interessata dall’evento, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce hanno dato avvio alle indagini per risalire alla cause.