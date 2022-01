Salento, due incendi nella notte. A fuoco una serra ed un’autovettuta

Serata e notte movimentata quella a cavallo tra il sabato del primo dell’anno e domenica 2 gennaio per i Vigili del Fuoco salentini chiamati a spegnere due incendi. Intorno alle 21.00 una squadra di Caschi Rossi di Gallipoli, con al seguito un’autobotte, si è dovuta recare in Contrada Paduli, sulla Strada Provinciale 218 che collega Nardò a Leverano, per spegnere un incendio che stava interessando una serra, alcuni mezzi agricoli, materiale edile presente nelle immediate vicinanze e una catasta di legno. I Vigili del Fuoco hanno lavorato diverse ore a causa della generalizzazione dell’incendio, che non si era concentrato in un solo punto ma presentava diverse fonti di fuoco. Sono tuttavia in corso le indagini al fine di risalire alle cause che hanno generato il rogo.

Alle due di notte, dopo che era stato appena sedato il rogo di Contrada Paduli, una squadra di Vigili del Fuoco di Gallipoli si è dovuta recare nella vicina Matino, dove un’automobile stava incendiandosi in via Vittorio Veneto.

Tre le fiamme era avvolta una Volkswagen Polo risulta di proprietà di una 74enne del posto. Il veicolo era avvolto nel fuoco in tutta la sua parte anteriore. Il pronto intervento dei Caschi Rossi ha scongiurato che le fiamme si propagassero ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze della Polo. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.