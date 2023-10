Notte di fuoco nel Salento, incendi a Surbo San Cesario e Scorrano

È stata una nottata impegnativa quella trascorse dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati più volte a intervenire per domare incendi ad autovetture e non solo.

Il primo intervento si è svolto a Surbo, dove, dopo la mezzanotte, gli uomini di “Viale Grassi” si sono recati all’interno del piazzale della ditta CM Recuperi, dove le fiamme avevano interessato materiale presente all’interno. Le operazioni di spegnimento sono durate più di un’ora.

Il secondo invece, alcuni minuti prima dell’una, da parte dei Caschi Rossi del distaccamento di Veglie, a San Cesario, all’interno del parcheggio nei pressi dell’Ospedale Galateo. Qui, oggetto del fuoco, è stata un furgone Iveco Daily.

Impegnati nella notte anche i Vigili del distaccamento di Maglie, questi, infatti, sono stati chiamati a intervenire anche in Via Orsini a Scorrano, sempre per un incendio a un’autovettura, una Peugeot 1007

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente domato i roghi, per poi mettere in sicurezza i mezzi e le zone, impedendo che si verificassero ulteriori danni, per compiere, infine i rilievi del caso necessari a stabilire la natura dei fatti.o in corso le indagini.