Notte di fuoco nel Salento. Tre incendi in poche ore a Taviano, Copertino e Parabita

La notte tra il 13 e il 14 settembre è stata particolarmente intensa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, impegnati a spegnere ben tre roghi divampati in altrettanti comuni del Salento.

Il primo intervento è avvenuto a Taviano, in via Degli Artigiani, intorno alle 20:20 del 13 settembre. Le fiamme hanno avvolto una Fiat Grande Punto, di proprietà di una donna del posto, ma in uso ad un uomo di Tricase. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei Caschi Rossi del distaccamento di Gallipoli ha evitato che l’incendio si propagasse ad altre autovetture o edifici.

A Copertino, in via Isabella del Balzo, poco dopo la mezzanotte, è andata a fuoco una Fiat 500 X. Le fiamme hanno danneggiato anche una Citroen C3 parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie.

L’incendio più grave si è verificato a Parabita, in via Alcide De Gasperi, intorno all’una di notte. Un appartamento al primo piano di una palazzina è stato danneggiato dalle fiamme, originate dalla lavastoviglie. La cucina è andata completamente distrutta e risulta inagibile. Quattro persone presenti nell’abitazione sono state intossicate dai fumi e trasportate in ospedale per le cure del caso.

Le cause degli incendi sono ancora al vaglio degli inquirenti. I Vigili del Fuoco stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per risalire all’origine dei roghi.