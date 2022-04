Incendio a Lequile, bruciano i tavolini e le sedie di un Fast-food

Non è ancora chiara la natura dell’incendio che ha distrutto i tavoli e le sedie in plastica, lasciate accanto ad un furgoncino adibito a Fast-Food. I sopralluoghi dei Vigili del Fuoco, intervenuti nel cuore della notte in piazza Beethoven, a Lequile, non hanno ancora fatto luce sull’accaduto.

L’orologio aveva da poco segnato l’una, quando i Caschi Gialli sono stati chiamati per domare il fuoco che aveva avvolto i tavolini e le sedie. Un intervento che ha permesso di contenere i danni. L’incendio, infatti, stava “minacciando” anche il furgone, ma i Vigili del fuoco hanno scongiurato che si propagasse al mezzo. I danni sono evidenti, non solo all’arredamento. Anche la paninoteca ambulante ha ‘risentito’ del fuoco, riportando danni da irraggiamento alla parte anteriore.

Sono in corso, come detto, le indagini per risalire all’origine dell’incendio.