Fiamme nella notte a Borgagne e Cutrofiano, a fuoco abitazione e autovettura

Nella nottata appena trascorsa, squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sono intervenute per due incendi nei Comuni di Melendugno e Cutrofiano.

Il primo intervento si è svolto alle ore 03:34 circa a Melendugno, nella frazione di Borgagne, in via Genova 1, per un rogo sviluppatosi all’interno di un appartamento posto al primo piano, che ha coinvolto due stanze. L’intervento dei Caschi Rossi ha fatto sì che venissero domate le fiamme. Successivamente si è provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area.

Il secondo intervento alle ore 03:40 a Cutrofiano, in Contrada Montanara Morella, per l’incendio di un’autovettura, una Fiat 500, completamente distrutta. Anche in questo caso, il rogo è stato domato e l’area posta in sicurezza

In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.