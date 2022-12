Fiamme nella notte a Mancaversa, va a fuoco un’abitazione. Indagini in corso

Fortunatamente si è trattava di un’abitazione estiva e di conseguenza disabitata in questo periodo dell’anno, altrimenti, adesso, forse, staremmo a parlare di qualcosa di più drammatico.

Fiamme nella notte a Mancaversa, dove, poco dopo le ore 23.00, una squadra dei Vigili del Fuoco di Gallipoli, è stata chiamata a intervenire nella marina di Taviano, perché un rogo si era sviluppato all’interno di un’abitazione.

Giunti sul posto o Caschi Rossi hanno domato l’incendio che ha coinvolto tutte le stanze della residenza, che si sviluppa su tre piani.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, gli uomini del distaccamento gallipolino, hanno messo in sicurezza la casa e la zona, per poi compiere tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.

Attualmente sono in corso le indagini.