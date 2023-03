Scoppia un incendio in cucina e le fiamme “invadono” l’abitazione, paura a Matino

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 17.00 quando i Carabinieri del Norm – sezione radiomobile della Compagnia di Casarano sono intervenuti a Matino, dove poco prima era scoppiato un incendio in una abitazione. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, le fiamme sono divampate a causa del malfunzionamento della cucina a gas. Per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Gallipoli che sono riusciti a domare il fuoco. Nonostante questo, i danni – ancora in corso di quantificazione – erano ben visibili: soffitto annerito, “lesioni” alle pareti interne e arredo danneggiato. L’abitazione, come accertato, è di un commerciante cinese del posto, che fortunatamente non è rimasto ferito.

Dopo il Sopralluogo, il compito di mettere in sicurezza l’abitazione è stato curato dal personale dell’ufficio tecnico del comune di Matino (lL) che si esprimerà anche sull’agibilità dell’appartamento.

Autorità giudiziaria informata dell’accaduto.