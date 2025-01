Scoppia un incendio in una casa a Matino, momenti di paura per il proprietario

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.47, il personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gallipoli, insieme alla squadra del Distaccamento Volontari di Ugento, è intervenuto a Matino, in via Crocefisso n. 14, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione situata al piano primo.

L’incendio era localizzato nella camera da pranzo, in prossimità di un camino e nel corridoio di accesso alla stessa. Le squadre intervenute hanno provveduto a spegnere gli arredi e le suppellettili, oltre a mettere in sicurezza le stanze adiacenti invase dal fumo.

Le fiamme e il forte calore hanno causato diversi danni tra cui lesioni alle murature della stanza e al corridoio di accesso.

L’abitazione è risultata essere occupata dal proprietario, che è stato trasportato in via precauzionale presso l’ospedale di Casarano dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Inoltre, una parete lesionata dall’incendio era confinante con un’altra casa, situata al civico 6d di via Crocefisso, occupata da una famiglia che, per precauzione, è stata evacuata. La madre e i due figli sono stati trasportati presso l’ospedale di Gallipoli per controlli sanitari precauzionali.

Sul posto sono intervenuti Il Tecnico Comunale del Comune di Matino e una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Matino per i rilievi del caso.

Un altro interventi si è svolto alle 03:20 i Caschi Rossi del distaccamento di Veglie, sono intervenuto per un incendio che ha interessato una Lancia Y, parcheggiata in via Luigi Madaro, nel Comune di Novoli.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito ulteriori danni a persone e cose, garantendo la pubblica e privata incolumità.

Sul posto erano presenti i militari del Comando Stazione Carabinieri di Campi Salentina.

Cause in corso di accertamento al fine di verificare la natura dell’incendio.