I vicini notano il fumo e chiedono aiuto: ad appiccare l’incendio il proprietario di casa “irreperibile”

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 7.30 del mattino, quando alcuni vicini hanno notato del fumo uscire da un’abitazione che si affaccia su via Liguria, a Racale. E temendo il peggio, senza perdere tempo, hanno lanciato l’allarme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i Carabinieri della locale stazione con l’intento di ricostruire l’accaduto ed evitare che il rogo si propagasse, creando danni maggiori.

La scoperta

Una volta domate le fiamme, i caschi rossi e gli uomini in divisa hanno effettuato un sopralluogo per cercare di capire le cause dell’incendio che poteva prendere una piega ben più “tragica” come dimostrano altri casi di cronaca.

Durante i rilievi di rito utili a stabilire la dinamica, però, è venuta fuori una verità inaspettata: era stato il proprietario dell’appartamento, un 53enne, ad appiccare il fuoco, utilizzando delle taniche di benzina. In più punti anche, forse per essere sicuro di lasciare dietro di sé soltanto “distruzione”.

Messo in atto il piano, per ora senza un perché, si era allontanato a bordo della sua auto, una Volkswagen bora di colore grigio, pensando di non destare sospetti. Di lui, al momento, non c’è traccia.

