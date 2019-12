Tragedia sfiorata a Taurisano, a fuoco casa di due coniugi. Abitazione distrutta

Sono stati attimi di vero e proprio terrore quelli vissuti da due anziani coniugi di Taurisano.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, per cause ancora da chiarire, la loro casa ha preso fuoco. Fortunatamente la coppia si è accorta di quanto stesse avvenendo in tempo utile per abbandonare la struttura e lanciare l’allarme.

Non appena giunta la segnalazione, sul posto, sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase che hanno impiegato diverso tempo per domare il rogo.

Non appena concluse le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi, si sono messi all’opera per effettuare tutti i rilievi del caso. Sembrerebbe, da una prima verifica, che l’incendio abbia avuto origine nello scantinato adibito a parcheggio di autovetture e macchinari agricoli e da uno di questi si sarebbero innescate le fiamme.

L’abitazione è andata quasi totalmente distrutta e i coniugi sono stati costretti a trascorrere la notte da parenti.