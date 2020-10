La termocoperta accesa si surriscalda e prende fuoco la casa, tragedia sfiorata a Barbarano

Il tutto è accaduto nella serata di ieri nella frazione di Morciano di Leuca. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per la padrona di casa.

Ci si poteva trovare di fronte a una tragedia, ma fortunatamente, la padrona di casa si è accorta prontamente di quanto stesse accadendo ed è riuscita a fuggire via e chiamare i soccorsi che, intervenuti subito, hanno scongiurato il peggio.

Nella serata di ieri, poco dopo le 20.00, a Barbarano, Frazione di Morciano di Leuca, un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. La causa che ha portato alle fiamme è stata una termocoperta lasciata accesa che si è surriscaldata provocando il rogo.

L’anziana signora, ripetiamo, si è avveduta in tempo di quanto stesse succedendo e ha abbandonato l’abitazione non prima di allertare i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase che giunti sul luogo hanno domato le fiamme e, successivamente, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire l’agibilità della casa.

La proprietaria, per fortuna, a parte il grandissimo spavento, non ha riportato conseguenze fisiche.

(Immagine concessa da Il Gallo)