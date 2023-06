Incendio nella notte a Veglie, portone di un’abitazione danneggiato dalle fiamme

A poco meno di 24 ore dall’incendio che ha interessato un’abitazione all’interno del complesso residenziale “Giardini di Atena” a Merine, nella nottata appena trascorsa le fiamme hanno colpito un’altra abitazione, questa volta a Veglie.

L’orologio segnava all’incirca l’1.40, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, è stata chiamata a intervenire in Via Santi Spirito, in quanto, un principio di incendio si era sviluppato sul portone di una casa.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi hanno prontamente domato le fiamme, evitando così che si potessero creare ulteriori danni ad autovetture o abitazioni nelle vicinanze.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, è stata messa in sicurezza la zona.

Il fuoco ha provocato soltanto l’annerimento dell’infisso.

sono in corso tutti gli accertamenti del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.