A fuoco due frigoriferi in un’abitazione a Porto Cesareo, fiamme domate dai Caschi Rossi

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato ai fatti e spetterà come sempre a chi si occupa delle indagini stabilire il motivo.

Ancora un incendio nel Salento. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 20.30, quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie, sono stati chiamati a intervenire in Via Monti a Porto Cesareo, perché le fiamme erano divampate all’interno di un appartamento posto al primo piano di un edificio.

Una volta sul posto i Caschi Rossi, sono entrati nell’abitazione, attualmente disabitata e qui hanno domato le fiamme che avevano interessato due frigoriferi.

Una volta terminate le operazioni di spegnimenti i Vigili del Fuoco si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso. Al momento, ripetiamo, le cause sono ancora in fase di accertamento.

Il rogo ha causato l’annerimento delle pareti esterne della struttura.