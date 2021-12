Incendio in un’abitazione in via San Cesario, paura per una famiglia

La paura è stata tanta quando le fiamme hanno cominciato a prendere il sopravvento, ma per fortuna l’incendio che ha quasi distrutto il soggiorno di un’abitazione che si affaccia su via San Cesario, a Lecce, è stato domato dai Vigili del Fuoco del comando provinciale prima che creasse danni ancor più gravi. Sono stati i padroni di casa, colti di sorpresa dal fuoco, a chiedere aiuto ai pompieri una volta in strada, dove si erano rifugiati per mettersi al sicuro.

L’orologio aveva da poco segnato le 13.30 quando è scattato l’allarme al 115. Nel giro di pochi minuti, i caschi gialli sono intervenuti alla periferia di Lecce per spegnere l’incendio che aveva interessato il soggiorno. Mobili e suppellettili erano ormai bruciati, ma i Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando ulteriori danni, come detto.

Sconosciute le cause che hanno innescato l’incendio. I caschi gialli hanno effettuato un sopralluogo per tentare di risalire all’origine del rogo che poteva chiudersi con un bilancio ben più grave.