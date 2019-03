Forzano una persiana e tentano di dare fuoco ad un’appartamento disabitato, mistero in via Taranto

Dopo aver forzato la persiana in alluminio, si sono introdotti all’interno di un appartamento, momentaneamente disabitato, di proprietà di una 62enne di Lecce. Non per trovare qualcosa di prezioso da rubare, ma per appiccare un incendio. È accaduto nella notte, in via Taranto, a Lecce.

Se la natura dolosa è certa, resta sconosciuto – almeno per il momento – il messaggio chiaro e forte che i malviventi hanno voluto recapitare alla vittima. Toccherà ora ai Carabinieri della stazione di Santa Rosa provare a fare luce sull’accaduto.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 23.00, quando ignoti hanno cercato di dare fuoco all’abitazione di una 62enne di Lecce. L’incendio sarebbe stato appiccato in due punti, all’ingresso e nella camera da letto, forse per essere sicuri che le fiamme distruggessero tutto. E in effetti sono tanti i danni creati dalle lingue di fuoco sia agli arredi che ai muri, completamente anneriti. L’effettiva entità, comunque, è ancora in corso di quantificazione.

Una volta scattato l’allarme sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lecce. I Caschi rossi hanno domato l’incendio ed effettuato un sopralluogo all’interno dell’abitazione insieme agli uomini in divisa che ora indagano per fare chiarezza. Essendo una casa disabitata, nessuno è rimasto ferito. Non si registrano, fortunatamente, neanche intossicati da fumo tra i residenti nella zona. L’immobile, dopo gli accertamenti, è stato dichiarato agibile.

Non è escluso che ora vengano acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza installate sulla strada per raccogliere ‘indizi’ utili a risalire agli autori del gesto.