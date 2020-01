Fiamme all’alba a Lecce, va a fuoco un’abitazione in Via Trinchera

Fortunatamente il tutto si è concluso senza che si registrassero feriti, ma sono stati momenti di vera e propria paura quelli che hanno vissuto i residenti di uno stabile in Via Trinchera a Lecce.

Alle prime luci dell’alba di oggi, infatti, per cause ancora da chiarire, un incendio è divampato all’interno della cucina di un’abitazione nei pressi della chiesa di San Giovanni Vianney.

Non appena ci si è resi conto di quanto stesse accadendo immediatamente è stato lanciato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco che hanno faticato non poco per domare le fiamme. Insieme a loro anche i militari dell’Arma.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, poi, i Caschi Rossi e i Carabinieri si sono prontamente messi all’opera per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al rogo e, soprattutto, hanno svolto tutte le verifiche del caso per verificare eventuali danni strutturali.

Il rogo ha distrutto, oltre alla cucina, anche la veranda dell’abitazione e le fiamme hanno causato l’annerimento del prospetto della casa.

Fortunatamente, ripetiamo, non si sono registrati feriti o intossicati.