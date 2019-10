Rogo nella notte a un’agenzia funebre di Veglie, è un atto doloso. Indagini in corso

È stato senza ombra di dubbio un gesto doloso, spetterà quindi agli investigatori stabilire i motivi per i quali è stato compiuto e, soprattutto, dare un nome e un volto agli autori.

Ancora fiamme nel Salento e ancora una volta si è trattato di un episodio di natura dolosa. Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.00, è stato appiccato il fuoco all’agenzia di onoranze funebri, “San Giovanni” di Veglie e, nello specifico, è stato colpito il deposito.

Non appena si ci è resi conto di quanto stesse accadendo, immediato è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. Domare l’incendio, naturalmente, anche visto i materiali presenti all’interno, non è stato semplice e il lavoro dei Caschi Rossi si è protratto per diverse ore.

I danni sono stati ingenti, nel rogo sono andate distrutte 20 bari, così come un carro funebre.

Sul luogo delle fiamme anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione Locale e del Norm della Compagnia di Campi Salentina che, insieme ai Vigili del Fuoco si sono messi prontamente all’opera per stabilire le cause. Utili alle investigazioni potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza visto che la zona è parzialmente videosorvegliata.