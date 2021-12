Prende fuoco l’albero di Natale in un’abitazione, proprietaria si salva rifugiandosi nella casa dei vicini

Sono stati momenti di vera e propria paura quelli vissuti da una 46enne nella nottata di ieri in un’abitazione in Via Mantova a Gallipoli.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, quando la donna che stava dormendo, si è svegliata improvvisamente a causa di un forte odore di bruciato. Immediatamente si è recata nel soggiorno e ha visto che l’albero di Natale aveva preso fuoco, con l’incendio che aveva interessato anche il divano a quel punto, è uscita dall’abitazione recandosi a casa dei vicini.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale che hanno domato le fiamme e, successivamente, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti. dai primi riscontro sembrerebbe che il rogo sia divampato a causa di un cortocircuito.

Successivamente sono giunti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno visitato la 46enne, riscontrandole una lieve intossicazione.