Incendio tra Andrano e Tricase, intervengono i Vigili del Fuoco a domare le fiamme

Sono divampate le fiamme nella zona tra la Marina di Andrano ed Tricase porto, inaugurando la nuova stagione estiva sempre più incandescente. Nel pomeriggio di oggi, per cause ancora da chiarire, il vasto incendio ha interessato l’area, avvicinandosi anche ad una zona abitata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per cercare di domare le fiamme e contenere, per quanto possibile i danni. Non è infrequente, purtroppo, che il Salento sia teatro di incendi durante la stagione più calda.