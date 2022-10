Fiamme nella notte a Lecce, a fuoco un appartamento e gazebo di un locale

È stata una nottata impegnativa quella appena trascorsa dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, costretti a intervenire in ben due occasioni nel capoluogo.

Le lancette dell’orologio avevano superato da circa 40 minuti la mezzanotte che una squadra di “Viale Grassi” è stata chiamata a intervenire in Via Vanvitelli, dove, un incendio si è sviluppato in un appartamento, coinvolgendo una camera e la cucina.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi hanno domato le fiamme che hanno interessato anche alcuni pannelli coibetanti utilizzati per la copertura. Per questo motivo si è stati costretti a inibire l’accesso ai locali.

Le cause che hanno generato il rogo sono in fase di accertamento

Un secondo intervento

Pochi minuti dopo, all’1.15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Leonardo Prato. Qui, a essere avvolti dalle fiamme, i gazebo presenti nel giardino retrostante a un locale.

Le lingue di fuoco, in questo caso hanno interessato altre proprietà e nello specifico un garage e due bagni di un affittacamere.

Gli uomini di “Viale Grassi”, anche in questo caso hanno spento l’incendio e successivamente messo in sicurezza la zona.

In corso le indagini per stabilire le cause.