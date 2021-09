Fiamme nella notte a Lizzanello, a fuoco un’area per lo stoccaggio dei rifiuti

Ancora non si conosce con esattezza la natura del rogo e come sempre spetterà agli inquirenti, una volta terminati tutti i risconti, stabilirle con esattezza, ma al momento non si esclude alcuna pista, anche quella dolosa.

Ancora un incendio nel territorio Salentino, nella nottata appena trascorsa, sulla circonvallazione di Lizzanello, all’interno di un’area destinata allo stoccaggio dei rifiuti, per cause ancora in fase di accertamento, sono divampate le fiamme.

Non appena è stato lanciato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, che hanno domato il rogo.

Sul luogo dei fatti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che, insieme ai caschi rossi, una volta ultimate le operazioni di spegnimento, si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento.