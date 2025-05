Ennesimo incendio a un’auto nel Salento, a Galatone a fuoco una Audi A4

Dopo l’incendio a un furgone a Cavallino, a distanza di 24 ore esatte, ancora un mezzo di trasporto è andato a fuoco nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce – Distaccamento di Gallipoli, è intervenuta alle ore 03:10 , nel Comune di Galatone, in via Cosimo Settimo, per l’incendio di un’autovettura, Audi modello A4.

Le fiamme hanno interessato la sola parte anteriore dell’autovettura, parcheggiata in una posizione isolata.

L’intervento dei Caschi Rossi ha fatto sì che venisse spento l’incendio e messa in sicurezza l’area interessata.

Sul posto i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione locale. Cause in corso di accertamento.