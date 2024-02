Incendio distrugge nella notte una Audi A5, indagini in corso

È di un’autovettura distrutta il bilancio di un nuovo incidente verificatosi nella nottata appena trascorsa nel Salento.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.15, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale è stata chiamata a intervenire in Via Raffaele Sanzio a Squinzano, in quanto le fiamme avevano coinvolto una Audi A5 di proprietà di 23enne.

Giunti sul posto i Caschi Rossi, hanno constatato che il mezzo era totalmente avvolto dal fuoco e hanno immediatamente proceduto alle operazioni di spegnimento.

Una volta domato il rogo, gli uomini di “Viale Grassi” hanno messo in sicurezza zona e auto e compiuto tutti i rilievi del caso.

Al momento sono in corso le investigazioni per stabilire con esattezza la natura dei fatti.