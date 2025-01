Fiamme a Lecce nella notte, a fuoco un’Audi e una Porsche

Ancora un incendio di autovetture nel Salento, l’ennesimo da quando è iniziato l’anno nuovo.

Nella nottata appena trascorsa, alle ore 02:30 circa, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, sono intervenute nel capoluogo, in via Ariano Irpino 6, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura Audi modello Q3.

Il veicolo, parcheggiato all’interno del cortile un’abitazione, è stato gravemente danneggiato dalle fiamme. A causa dell’irraggiamento, anche la parte anteriore di un’altra autovettura, una Porsche, ha riportato danni.

L’intervento dei Caschi Rossi è valso a contenere e spegnere l’incendio, evitando il propagarsi delle fiamme e garantendo la sicurezza degli occupanti della zona.

Sul posto erano presenti personale sanitario del 118 e i Carabinieri di Lecce per gli accertamenti di competenza.