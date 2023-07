Nota il fumo, allontana l’auto dalla colonnina e abbandona l’abitacolo prima dell’incendio. Paura a Ruffano

Nota il fumo fuoriuscire dal vano motore, allontana l’auto dalla colonnina del distributore di carburanti dove, pochi secondi prima aveva fatto rifornimento. Una volta lontano, e al sicuro, abbandona l’abitacolo prima che le fiamme prendessero il sopravvento. È la sequenza dell’incendio che ha quasi distrutto una Fiat Punto.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase che questa mattina presto, quando l’orologio aveva appena segnato le 7.00, sono intervenuti in una stazione di servizio di Ruffano per l’incendio di una vettura. Come ricostruito, il proprietario, terminato il rifornimento di carburante, ha notato fuoriuscire fumo dal vano motore. Senza perdere tempo, il conducente ha allontanato l’auto dalla colonnina per poi abbandonare l’abitacolo.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco, hanno estinto le fiamme, impedendo ulteriori danni a persone e cose. Le cause che hanno generato il rogo sono, verosimilmente, riconducibili a natura elettrica.