Botrugno, ancora incendio di automobili nella notte. A fuoco due vetture

Ancora una volta Botrugno teatro di incendi notturni di autovetture. A pochi passi dagli stessi luoghi dove erano andate in fiamme altre automobili nei giorni scorsi, questa notte all’1.30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Maglie è intervenuta nel comune dell’hinterland magliese, in via Amerigo Vespucci, per un incendio di due autovetture: una Fiat Panda e una Mini Countryman. Sono in corso di accertamento le cause che hanno prodotto l’incendio.

Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti l’incendio aveva interessato totalmente le autovetture.

L’irraggiamento termico provocato dalle fiamme aveva anche danneggiato parte del prospetto di un’abitazione situata nelle immediate vicinanze della zona operazioni.

Solo l’opera di spegnimento dei Caschi Rossi ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità.