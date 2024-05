Fiamme alla periferia di Lecce, brucia auto di un Carabiniere. Si indaga

Le cause sono in corso di accertamento e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle, ma per il momento non è esclusa alcuna pista, compresa quella dolosa.

Fiamme nella serata di ieri a Lecce, dove, in Via San Massimiliano Kolbe, è andata a fuoco la Lancia Musa di proprietà di un Carabiniere in servizio a Brindisi, ma in uso alla moglie dipendente del Comune di Lecce.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, che hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona, evitando ulteriori danni a cose o persone.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi, insieme ai militari dell’Arma, hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza cosa possa aver causato i fatti.

Utili alle investigazioni potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.