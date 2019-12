Auto in fiamme nella notte di Natale, due gravi episodi a Castromediano e a Presicce-Acquarica

Sono state due le auto date alle fiamme nella notte tra il 24 e il 25 dicembre scorsi. Gravi atti sui quali in queste ore procedono le indagini delle forze dell’ordine che hanno informato e allertato l’autorità giudiziaria. È stato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco se altre autovetture presenti nelle vicinanze non hanno riportato danni con tutte le pericolose conseguenze del caso.

Auto incendiata alla concessionaria Audi-Volkswagen di Castromediano

Il primo episodio è avvenuto nel Rione Castromediano tra Lecce e Cavallino, nel piazzale antistante alla concessionaria Audi Volkswagen di proprietà della Famiglia Pezzuto. Ignoti infatti hanno incendiato un’autovettura non ancora immatricolata, parcheggiata nel cortile del concessionario. Della macchina non è rimasto nulla, ma l’arrivo immediato dei Caschi Rossi ha scongiurato ulteriori pericoli.

Fiat data alle fiamme a Presicce – Acquarica in Via Verdi

Il secondo episodio è accaduto invece a Presicce – Acquarica. Anche qui l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase in Via Verdi ha consentito di domare l’incendio di una Fiat e di evitare che le fiamme si estendessero sui veicoli nelle immediate vicinanze. Il sopralluogo dei Carabinieri non ha consentito di repertare tracce o elementi utili alle immediate indagini. Sviluppi comunque sono attesi nelle prossime ore per risalire, anche grazie all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, agli autori del vile gesto.