Fiamme nella notte all’esterno di una concessionaria a Parabita, a fuoco quattro autovetture

Quattro autovetture distrutte dalle fiamme, è questo il bilancio dell’ennesima notte di fuoco nel Salento.

Mancava poco allo scoccare delle 3.00, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, è stata chiamata a intervenire a Parabita, in Contrada Monte, sulla Strada Provinciale 361, dove, le fiamme avevano interessato quattro macchine parcheggiate all’esterno di una concessionaria, una Citroen C4, una Renault Scenic, un’Alfa Romeo 156 e una Opel Astra.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo, impedendo che si creassero ulteriori danni a cose o persone.

Una volta concluse le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza i mezzi e la zona, per poi compiere tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la natura dell’incendio.

Sono in corso le investigazioni da parte degli inquirenti.