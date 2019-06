Ancora a fuoco tre auto di una famiglia di Salice, è la seconda volta in un anno. Indagano i Carabinieri

Ancora un episodio di autovetture incediate in Salento e, questa volta, gli inquirenti sarebbero concordi nel ritenere che si tratti di un gesto doloso.

Nella nottata appena trascorsa, poco dopo l’una di notte, a Salice Salentino, in Via della Libertà, sono andate a fuoco tre autovetture appartenenti ad altrettante persone legate da vincoli di parentela.

Non è la prima volta che questa famiglia si trova in questa situazione, in quanto, poco più di un anno fa, gli stessi, nella notte tra il 6 e il 7 di maggio, furono oggetto di un gesto identico da parte di ignoti che, sempre sulla stessa strada, dopo aver cosparso con liquido infiammabile – di cui gli inquirenti trovarono tracce – tre automobili di loro proprietà, appiccarono il fuoco.

Nella nottata di ieri, dopo aver lanciato prontamente l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno sì spento il rogo, ma nulla hanno potuto fare per salvare i mezzi, andati completamente distrutti.

Sul luogo anche i Carabinieri dell’Arma locale, insieme ai colleghi della Compagnia di Campi Salentina che, insieme ai Caschi Rossi, si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso per avviare le indagini e dare un nome e un volto agli autori del gesto. Utili alle ivestigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Le fiamme oltre che alle autovetture hanno causati danni ai muri delle abitazioni nei pressi dei mezzi, rimasti anneriti dalla combustione.