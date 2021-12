Prende fuoco una Fiat Punto a Cutrofiano, indagini in corso sulla natura del rogo

Saranno le indagini delle Forze dell’Ordine a stabilirne le cause, fatto sta che nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.00, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie a Cutrofiano per spegnere l’incendio di una vettura completamente avvolta dalle fiamme.

Chiamati dai residenti, i Caschi Rossi sono giunti in via Matteotti dove hanno spento l’incendio di una Fiat Punto, risultata poi essere di proprietà di G.P., classe 1937.

L’intervento di Vigili del Fuoco ha scongiurato la generalizzazione dell’incendio su tutta l’autovettura. Come detto, sono in corso le indagini per stabilire le cause che hanno generato il rogo e per comprendere se si è trattato di un atto doloso o di un’autocombustione.